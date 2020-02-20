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Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA) дала фильму «Мулан» повышенный рейтинг PG-13. Из-за «сцен насилия» просмотр нежелателен для детей младше 13 лет.

Это первая игровая адаптация мультфильмов Disney, на которую наложили такое возрастное ограничение, сообщает The Hollywood Reporter.

Ratings shocker.



Disney's live-action MULAN gets a PG-13: for sequences of violence. — Exhibitor Relations Co. 2: Box Office Boogaloo (@ERCboxoffice) February 19, 2020

Предыдущие проекты студии — «Аладдин», «Дамбо» и «Король Лев» — выходили с рейтингом G или PG. Это означало, что дети могли смотреть фильмы без ограничений или в сопровождении родителей.

Как писал NEWS.ru, Walt Disney Studios опубликовала последний трейлер «Мулан». Ролик представили зрителям в перерыве трансляции финала Супербоула.