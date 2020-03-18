Компания Disney опубликовала первые десять минут документального фильма о съёмках картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Полная версия войдет в blu-ray и DVD-издание девятой части киносаги.
В начале ролика показаны кадры из 1982 года с площадки «Возвращения джедая», за забором которой поклонники хотят увидеть работу над шестым эпизодом. В фильме также можно будет посмотреть интервью с режиссёром Джей Джей Абрамсом.
Lucasfilm и режиссёр Дж.Дж. Абрамс снова объединяет усилия, чтобы отправить зрителей в эпическое путешествие в далёкую галактику вместе со «Звёздными войнами: Скайуокер. Восход», захватывающим завершением оригинальной саги Скайуокера, где родились новые легенды, а финальная битва за свободу ещё впереди, — говорится в описании к видео.
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет на цифровых и домашних носителях 31 марта.
Как писал NEWS.ru, Disney отправится ещё глубже в прошлое вселенной «Звёздных войн». Компания представила новую эпоху фантастического мира, события в котором происходят за двести лет до событий первого эпизода киносаги.
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