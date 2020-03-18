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Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли вышел в топ российского проката за минувшие выходные. В России на больших экранах картина появилась 13 марта.

О показателях сборов «Бладшота» свидетельствуют данные портала kinobusiness.com, сообщает ТАСС. Лента собрала 177 млн рублей за минувший уик-энд. Второе место по кассовым сборам досталось анимационному фильму «Вперёд» студии Pixar, который...