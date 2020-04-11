Disney вернёт Робин Гуда на экраны

https://static.news.ru/photo/68e80c8c-7bea-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: disney.com

Конгломерат The Walt Disney Company готовит ремейк анимационной ленты про Робин Гуда. Оригинальная картина вышла на экраны в 1973 году.

Сценарий напишет Кари Гранлунд (ремейк «Леди и Бродяги»). Режиссёрское кресло займёт Карлос Лопес Эстрада, известный по проекту «Слепые пятна» и одному из эпизодов сериала «Легион», пишет The Hollywood Reporter.

В новом мультфильме главными героями снова станут звери. Персонажей «оживят» с помощью компьютерной графики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Disney объявил даты премьеры фильмов, выход которых пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Игровая версия мультфильма «Мулан» появится на больших экранах 24 июля, а «Чёрная Вдова» студии Marvel — 6 ноября 2020 года.

Стали известны новые даты и других картин супергеройской вселенной. «Вечные» выйдут 12 февраля 2021 года, «Тор: Любовь и гром» — 28 февраля 2022 года, а «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» сместился на 5 ноября 2021 года. Новую ленту о приключениях Индианы Джонса стоит ожидать не раньше 29 июля 2022 года.