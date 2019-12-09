https://static.news.ru/photo/624864ae-1a69-11ea-9ab6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/www.imago-images.de/Global Look Press

Disney стала первой киностудией, заработавшей в прокате за год $10 млрд.

В воскресенье, 8 декабря, компания достигла отметки в $3,28 млрд в Северной Америке и $6,7 млрд в мире, суммарно заработав $9,997 млрд, сообщает Variety.

После выхода фильмов «Мстители: Финал» и «Королев Лев» Disney побила свой рекорд 2016 год, когда компания достигла суммы $7,6 млрд.

Студии удалось достичь нового рекорда даже до выхода блокбастера «Звёздных войн. Скайуокер. Восход». Кроме того, при подсчёте не учитывались сборы фильмов, произведённых компанией Fox, которая теперь принадлежит Disney. С учётом сборов картин «Ford против Ferrari» и «Люди Икс: Тёмный Феникс» доходы корпорации составили $11,9 млрд.

Как писал NEWS.ru ранее, неправительственная организация в Южной Корее подала жалобу в прокуратуру на подразделение компании Walt Disney в стране из-за доминирования мультипликационного фильма «Холодное сердце 2» в прокате.