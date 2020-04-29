Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

Компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году. Продюсерами выступят Карен Джонсон, известная по картинам «Король лев» и «Железный человек», и Джеффри Сильвер, работавший над «300 спартанцев» и «Тренировочным днём».
Проект планируют выпустить в первую очередь в кинопрокат, а не проводить сразу онлайн-премьеру,
Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро, который сейчас создаёт для Disney сериал «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».
Как писал NEWS.ru, Disney готовит к выпуску первый фильм с чернокожим принцем. Его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму «Это мы».
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