Disney создаст киноадаптацию мультфильма «Геркулес»

https://static.news.ru/photo/167e0d66-8afe-11ea-93b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из мультфильма «Геркулес»/kinopoisk.ru

Компания Disney планирует снять игровую версию мультфильма «Геркулес», вышедшего в 1997 году. Продюсерами выступят Карен Джонсон, известная по картинам «Король лев» и «Железный человек», и Джеффри Сильвер, работавший над «300 спартанцев» и «Тренировочным днём».

Проект планируют выпустить в первую очередь в кинопрокат, а не проводить сразу онлайн-премьеру, сообщает Disinsider. Также отмечается, что в картине прозвучат песни из оригинального мультфильма.

Предположительно, режиссёром выступит Джон Фавро, который сейчас создаёт для Disney сериал «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн».

Как писал NEWS.ru, Disney готовит к выпуску первый фильм с чернокожим принцем. Его роль исполнит Нил Фитч, известный по фильму «Это мы».