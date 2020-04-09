Disney+ собрал более 50 млн подписчиков

https://static.news.ru/photo/9617ac8c-7a7b-11ea-b78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney+/vk.com

Стриминговый сервис Disney+ привлёк более 50 млн подписчиков с тех пор, как был запущен в ноябре 2019 года. Популярность платформы связывают с нахождением людей в изоляции из-за пандемии коронавирса.

Увеличению аудитории почти в два раза способствовал запуск онлайн-кинотеатра в нескольких странах, включая Великобританию, Индию, Германию, Италию, Испанию, Австрию и Швейцарию, сообщает The Verge. По мнению руководителей корпорации, динамика роста числа подписчиков сервиса сможет продолжиться, и тогда Disney+ сможет составить конкуренцию Netflix, которым сейчас пользуется 167 млн человек.

Наш сервис отвечает вкусам и ожиданиям людей по всему миру, и мы продолжим развиватья в странах Западной Европы, Японии и странах Латинской Америки уже в этом году, — заявил Кевин Майер, глава подразделения компании по прямым связям с потребителем.

За первые сутки после запуска Disney+ собрал 10 млн подписчиков. После этой новости акции компании выросли на 8%, а акции Netflix упали на 3%, писал NEWS.ru.