Disney снимет сиквел популярного сериала нулевых Disney снимет продолжение сериала «Волшебники из Вейверли Плэйс»

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press

Кадр из сериала «Волшебники из Вейверли Плэйс»

Студия Disney снимет сиквел сериала «Волшебники из Вейверли Плэйс», который впервые вышел на экраны в 2007 году, сообщает Deadline. По данным портала, исполнители главных ролей Дэвид Генри и Селена Гомес вернутся к своим персонажам.

Телеканал Disney заказал пилотный фильм для продолжения, исполнительным продюсером которого выступят звезды оригинального фильма Селена Гомес и ее младший экранный брат Дэвид Генри. Гомес будет приглашенной звездой в пилотном эпизоде, а Дэвид Генри повторит роль Джастина Руссо в качестве постоянного персонажа сериала, — пишет Deadline.

Также в проекте примут участие Дженис Линн Браун, Алкаио Тиле и Мими Джанопулос. Сценаристами сиквела станут Джед Элинофф и Скотт Томас.

По сюжету уже взрослый Джастин Руссо оставляет свои магические способности, решив жить обычные будни с супругой и сыновьями. Но однажды на пороге его дома появится могущественный молодой волшебник, которому необходим наставник. Джастину придется примириться со своим прошлым и спасти волшебный мир.

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