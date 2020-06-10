Disney снимет мюзикл по мотивам песен Лайонела Ричи

Компания Disney запустила в производство киномюзикл, который будет снят по мотивам песен американского музыканта Лайонела Ричи. Название картины «Всю ночь напролёт» отсылает к песне артиста All Night Long.
Идею мюзикла предложил сам Ричи в январе 2020 года,
Предполагаемая дата выхода проекта на экраны не раскрывается.
Ранее компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля, писал NEWS.ru.
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