Disney снимет мюзикл по мотивам песен Лайонела Ричи

https://static.news.ru/photo/e47b3f56-ab2c-11ea-ab33-fa163e074e61_660.jpg Лайонел Ричи Фото: Jeff Moore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Disney запустила в производство киномюзикл, который будет снят по мотивам песен американского музыканта Лайонела Ричи. Название картины «Всю ночь напролёт» отсылает к песне артиста All Night Long.

Идею мюзикла предложил сам Ричи в январе 2020 года, отмечает Variety. Певец выступит продюсером проекта, а сценарий напишет Пит Чиарелли, известный как автор «Безумно богатых азиатов» и «Предложения».

Предполагаемая дата выхода проекта на экраны не раскрывается.

Ранее компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля, писал NEWS.ru.