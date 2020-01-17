https://static.news.ru/photo/eab3cddc-3914-11ea-807d-fa163e074e61_660.jpg Тайке Вайтити Фото: Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кинокомпания Disney предложила новозеландскому режиссёру Тайке Вайтити снять фильм вселенной «Звёздных войн».

В настоящее время неизвестно, идёт ли речь о фильме, над которым уже работает продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги или об отдельном проекте, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Файги уже сотрудничал с Вайтити при создании ленты «Тор: Рагнарёк» по вселенной Marvel.

Disney и Lucasfilm на данный момент никак не прокомментировали информацию.

Как писал NEWS.ru, Тайка Вайтити вернётся в кинематографическую вселенную Marvel. Режиссёр займётся четвёртым сольным фильмом о Торе и напишет к нему сценарий.