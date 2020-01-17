Кинокомпания Disney предложила новозеландскому режиссёру Тайке Вайтити снять фильм вселенной «Звёздных войн».
В настоящее время неизвестно, идёт ли речь о фильме, над которым уже работает продюсер и глава Marvel Studios Кевин Файги или об отдельном проекте,
Отмечается, что Файги уже сотрудничал с Вайтити при создании ленты «Тор: Рагнарёк» по вселенной Marvel.
Disney и Lucasfilm на данный момент никак не прокомментировали информацию.
Как писал NEWS.ru, Тайка Вайтити вернётся в кинематографическую вселенную Marvel. Режиссёр займётся четвёртым сольным фильмом о Торе и напишет к нему сценарий.
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