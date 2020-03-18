https://static.news.ru/photo/62fb7f82-68eb-11ea-8863-fa163e074e61_660.jpg Фото: marvel.com

Компания Disney приняла решение перенести премьеру фильма «Чёрная вдова» вселенной Marvel. Это связано с опасениями по поводу распространения коронавируса.

В российский прокат картина должна была выйти 30 апреля, в мировой ― 1 мая. Новая дата релиза пока что не известна, сообщает The Hollywood Reporter.

Действие ленты происходит после событий «Первого мстителя: Противостояние». Заглавную роль исполнила американка Скарлетт Йоханссон. Также в проекте приняли участие Дэвид Харбор, Флоренс Пью, О.Т. Фагбенли и Рейчел Вайс.

Как писал NEWS.ru, компания Marvel опубликовала финальный трейлер фильма «Чёрная Вдова».