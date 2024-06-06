Disney обсуждала продолжение «Гравити Фолз» с создателем мультсериала The Direct: создатель «Гравити Фолз» Хирш и Disney обсуждали продолжение сериала

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Исполнительный вице-президент Disney по телевидению Мередит Робертс в интервью The Direct сообщила, что компания обсуждала с создателем мультсериала «Гравити Фолз» Алексом Хиршем потенциальное продолжение шоу. По ее словам, он собирается выпустить книгу о своем проекте вместе с корпорацией.

А еще мы делаем несколько короткометражек. Так что никогда не говори никогда, — поделилась Робертс.

По словам представительницы Disney, если бы шоу вернулось, Алекс Хирш мог бы представить нового злодея помимо Билла Шифра. В издании отметили, что это высокая планка, которую нужно преодолеть.

В продолжении могут вернуться главные герои — Мэйбл и Диппер. Однако они будут постаревшими, а повествование перейдет в более взрослое.

Напомним, «Гравити Фолз» состоит из двух сезонов. Всего вышло 40 эпизодов. По сериалу также создан одноименный комикс.

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