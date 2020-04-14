Disney и Pixar перенесли премьеры из‑за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a36a87c4-7e27-11ea-bd9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pohl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американским кинокомпаниям Disney и Pixar пришлось перенести премьеры своих мультфильмов из-за пандемии коронавируса. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката.

Картина «Душа» студии Pixar, выход которой был намечен на июнь, будет показана только в ноябре, сообщает Polygon. Диснеевскую ленту «Рая и последний дракон», запланированную на осень, перенесли на 12 марта 2021-го года.

В марте компания Disney перенесла выход фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Аналитики предсказывали «Мулан» $80–90 млн в первые дни проката, писал NEWS.ru.