Disney и Pixar перенесли премьеры из‑за коронавируса

Американским кинокомпаниям Disney и Pixar пришлось перенести премьеры своих мультфильмов из-за пандемии коронавируса. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката.
Картина «Душа» студии Pixar, выход которой был намечен на июнь, будет показана только в ноябре,
В марте компания Disney перенесла выход фильмов «Мулан», «Новые мутанты» и «Оленьи рога». Аналитики предсказывали «Мулан» $80–90 млн в первые дни проката, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен