https://static.news.ru/photo/c7cb4d3c-6d1b-11ea-8d84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney+/facebook.com

Стриминговому сервису Disney+ придётся снизить качество видео, чтобы Интернет в Европе выдержал нагрузку, пока люди не покидают дома из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантина.

Компания также отложила с 24 марта на 7 апреля запуск платформы по Франции. Ожидаются ли задержки со стартом работы онлайн-кинотеатра в других странах, не уточняется, передаёт The Verge.

В тех государствах, где сервис заработает 24 марта, пропускная способность Сети будет снижена минимум на 25%. Отмечается, что значительную нагрузку создают развлекательные сервисы потокового видео, онлайн-игры и видеоконференции, которыми часто пользуются сотрудники компаний.

Как писал NEWS.ru, для сохранения трафика снизить качество видео пришлось компании Facebook и видеохостингу YouTube. То же самое коснулось платформы Netftix, которая ввела такое ограничение и в Израиле.