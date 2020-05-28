Директор NASA предложил Тому Крузу рассказать о планах съёмок на МКС

https://static.news.ru/photo/109cd28c-ee2e-11e9-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa/ZUMAPRESS.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово к съёмкам фильма о космосе с Томом Крузом в главной роли на Международной космической станции. Об этом заявил директор NASA Джим Брайденстайн.

Он рассказал, что изобретателю и бизнесмену Илону Маску удалось сделать так, что его клиенты хотят совершить космический полёт. Среди этих клиентов — Том Круз, передаёт Associated Press.

Брайденстайн не стал раскрывать детали миссии, заявив, что оставляет такую возможность предпринимателю и актёру.

Я скажу вам следующее: NASA ведёт переговоры с Томом Крузом и, конечно же, с его командой, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы миссия была успешной, — заявил глава Управления агентству.

Илон Маск в беседе с программой This Morning на телеканале CBS выразил уверенность в том, что NASA «поддерживает всё, что захватывает воображение общественности».

Проект находится на стадии ранней разработки, однако к его реализации уже привлекли американское космическое агентство, писал NEWS.ru. Работу над картиной будет вести Илон Маск. Он снимет продолжение кинофраншизы «Миссия невыполнима».