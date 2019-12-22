https://static.news.ru/photo/e2cfc96e-24dc-11ea-93ff-fa163e074e61_660.jpg Леонардо Ди Каприо Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо «тошнит» от голливудских актёров, которые жалуются на тяготы своего труда. Об этом заявил сам актёр.

Он выразил уверенность, что человеку, сознательно выбравшему такую профессию, грех жаловаться на лишения.

Меня тошнит, когда я слышу, как люди говорят, насколько сложна эта работа. К меня это вызывает тошноту, потому что нам чертовски повезло делать то, что мы делаем, — сказал Ди Каприо в интервью Deadline.

Ранее NEWS.ru писал, что Ди Каприо готовится сыграть одну из ролей в фильме «Убийца лунного цветка» режиссёра Мартина Скорсезе. Съёмки должны начаться в марте 2020 года.