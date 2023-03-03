Ди Каприо пытается откреститься от дружбы с бизнесменом-мошенником ФБР допрашивает Ди Каприо из-за уголовного дела бизнесмена Джо Лоу о миллиардных хищениях

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Леонардо Ди Каприо

ФБР США заинтересовалось отношениями актера Леонардо Ди Каприо и бизнесмена Джо Лоу, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы уголовного дела. Последнего обвиняют в хищении миллиардов долларов из малайзийского суверенного фонда благосостояния 1MDB.

Известно, что Лоу осыпал актера подарками, устраивал вечеринки с ним и даже финансировал фильм «Волк с Уолл-Стрит». Ди Каприо утверждал, что деньги Лоу поступили от неизвестного миллиардера в Абу-Даби, а сам предприниматель был «Моцартом делового мира». Агенты составили таблицу всех подарков, которые Лоу подарил Ди Каприо за пять лет, куда вошли и $6 млн, выделенные на благотворительность.

Позже актер утверждал, что работал с бизнесменом, потому они и виделись чаще. На допросах актер пытался откреститься от тесной дружбы с Лоу, но на руках у следователей были тысячи электронных переписок BlackBerry между ними и их партнерами. Когда агент ФБР представил Ди Каприо документы, память актера «помутнела». Он заверял, что его менеджеры проверяли Лоу, прежде чем работать с ним, но не вспомнил, что именно обнаружила проверка биографических данных бизнесмена.

В 2016 году прокуратура приступила к конфискации состояния Лоу. Примерно через год адвокаты Ди Каприо встретились с федеральными агентами, чтобы передать некоторые подарки бизнесмена. Во время встречи с прокуратурой и агентами ФБР адвокаты попросили Минюст «предпринять все возможные шаги, чтобы свести к минимуму связь Ди Каприо с любыми предстоящими жалобами на конфискацию имущества». Они также подготовили пресс-релиз и попросили прокуратуру опубликовать его, чтобы «поблагодарить г-на Ди Каприо за существенную помощь» в разбирательстве. Правительство отклонило запрос.

Ранее стало известно, что Ди Каприо станет продюсером фильма по роману «Билли Сандерс» писателя и признанного «короля ужасов» Стивена Кинга. Предполагалось, что актер исполнит в готовящейся картине главную роль. Права на экранизацию произведения Кинга выкупила Warner Bros.