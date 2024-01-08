В Беверли-Хиллз прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус». По красной ковровой дорожке прошли актеры Марго Робби, Розамунд Пайк, Леонардо ди Каприо, Селена Гомез, Киллиан Мерфи, Эль Фаннинг, а также певицы Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Билли удостоилась приза в номинации «Лучшая песня» за композицию What Was I Made For?, которая прозвучала в фильме «Барби». Этот фильм также был отмечен в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения». Еще одной новацией в этом году стала категория «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении»: эту награду получил Рики Джервэйс.

По итогам премии лучшим драматическим фильмом стал получивший пять наград «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, лучшей комедией — отмеченные дважды «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, а статуэтка за иностранный фильм ушла «Анатомии падения» Жюстин Трие (две премии). Лучшим драматическим актером признан исполнивший главную роль в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи, а лучшей актрисой — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).

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Дженнифер Лопес

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Дженнифер Лопес

Леонардо ди Каприо

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Леонардо ди Каприо

Марго Робби

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Марго Робби

Билли Айлиш

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Билли Айлиш

Натали Портман

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Натали Портман

Дженнифер Анистон

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Анистон

Розамунд Пайк

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Розамунд Пайк

Селена Гомез

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Селена Гомез

Киллиан Мерфи

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киллиан Мерфи

Эль Фаннинг

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эль Фаннинг

Тейлор Свифт

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Тейлор Свифт

Кристина Риччи

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кристина Риччи

Хайди Клум

Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хайди Клум

Тимоти Шаламе

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тимоти Шаламе

Мерил Стрип

Фото: IMAGO/Jennifer Bloc/Global Look Press

Мерил Стрип