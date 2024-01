В Беверли-Хиллз прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус». По красной ковровой дорожке прошли актеры Марго Робби, Розамунд Пайк, Леонардо ди Каприо, Селена Гомез, Киллиан Мерфи, Эль Фаннинг, а также певицы Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Билли удостоилась приза в номинации «Лучшая песня» за композицию What Was I Made For?, которая прозвучала в фильме «Барби». Этот фильм также был отмечен в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения». Еще одной новацией в этом году стала категория «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении»: эту награду получил Рики Джервэйс.