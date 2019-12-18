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Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джей Абрамса вышел в широкий российский прокат.

Российский кинокритик Антон Долин рассказал в беседе с ТАСС, что в новой картине нет никакой вторичности, за которую зрители ругали предыдущие эпизоды.

Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней. Весь этот фильм о ней, и его можно расценивать чуть ли не как феминистический манифест. Такого никогда не было в «Звёздных войнах», — отметил он.

«Скайуокер. Восход» — последняя часть новой трилогии космической киносаги. Мировая премьера киноленты состоялась 16 декабря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что девятый эпизод «Звёздных войн» впервые показали в Москве 17 декабря. Фильм продемонстрировали зрителям в кинотеатре «Октябрь».