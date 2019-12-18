Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джей Абрамса вышел в широкий российский прокат.
Российский кинокритик Антон Долин
Рей вышла на первый план и в девятом эпизоде стала главной героиней. Весь этот фильм о ней, и его можно расценивать чуть ли не как феминистический манифест. Такого никогда не было в «Звёздных войнах», — отметил он.
«Скайуокер. Восход» — последняя часть новой трилогии космической киносаги. Мировая премьера киноленты состоялась 16 декабря.
Ранее NEWS.ru писал о том, что девятый эпизод «Звёздных войн» впервые показали в Москве 17 декабря. Фильм продемонстрировали зрителям в кинотеатре «Октябрь».
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