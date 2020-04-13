Дэвид Линч занялся изготовлением ламп на карантине

https://static.news.ru/photo/f8e26bb0-7d5d-11ea-ad28-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Линч Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии коронавируса.

Линч поговорил с изданием Vulture и признался, что ему нравится работать с деревом, смолой и электричеством.

Прямо сейчас я в мастерской, работаю над маленькими лампами. Это так весело — придумывать лампы и воплощать их в жизнь, — рассказал кинематографист.

Артист также отметил, что по 20 минут утром и вечером он медитирует — он уже много лет занимается трансцендентальной медитацией. Кроме того, режиссёр планирует вернуться к занятиям живописью.

8 апреля сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча отметил 30 лет со дня премьеры первого эпизода. Проект транслировался по 10 июня 1991 года, писал NEWS.ru.