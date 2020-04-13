Дэвид Линч занялся изготовлением ламп на карантине

Американский режиссёр Дэвид Линч рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии коронавируса.
Линч
Прямо сейчас я в мастерской, работаю над маленькими лампами. Это так весело — придумывать лампы и воплощать их в жизнь, — рассказал кинематографист.
Артист также отметил, что по 20 минут утром и вечером он медитирует — он уже много лет занимается трансцендентальной медитацией. Кроме того, режиссёр планирует вернуться к занятиям живописью.
8 апреля сериал «Твин Пикс» Дэвида Линча отметил 30 лет со дня премьеры первого эпизода. Проект транслировался по 10 июня 1991 года, писал NEWS.ru.
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