Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг раскритиковал супергеройские фильмы. Он заявил, что считает их незрелыми и шаблонными.
Кроненберг
Я могу вернуться, без вопросов. Просто жанр, который сейчас доминирует в Голливуде, всё это супергеройское, меня никогда не привлекал. Никогда не хотел этим заниматься. Для меня это чересчур шаблонно, слишком незрело в эмоциональном понимании, — заявил режиссёр.
Насчёт возвращения в кинематограф он отметил, что изучил то, что ему было интересно, и насытился работой в том жанре, в котором работал.
Как ранее писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино и сравнил супергеройские саги с «парком развлечений». Его слова вызвали волну недовольства среди коллег и поклонников блокбастеров. Позже его поддержали коллега Фрэнсис Форд Коппола и актёр Уиллем Дефо.
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