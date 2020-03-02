https://static.news.ru/photo/6553f836-5c89-11ea-925f-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Кроненберг Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канадский режиссёр Дэвид Кроненберг раскритиковал супергеройские фильмы. Он заявил, что считает их незрелыми и шаблонными.

Кроненберг рассказал в беседе с Vulture, что не планирует в ближайшем будущем возвращаться к режиссуре, хоть и не исключает вероятность того, что может снять новую картину.

Я могу вернуться, без вопросов. Просто жанр, который сейчас доминирует в Голливуде, всё это супергеройское, меня никогда не привлекал. Никогда не хотел этим заниматься. Для меня это чересчур шаблонно, слишком незрело в эмоциональном понимании, — заявил режиссёр.

Насчёт возвращения в кинематограф он отметил, что изучил то, что ему было интересно, и насытился работой в том жанре, в котором работал.

Как ранее писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе заявил, что не считает фильмы Marvel настоящим кино и сравнил супергеройские саги с «парком развлечений». Его слова вызвали волну недовольства среди коллег и поклонников блокбастеров. Позже его поддержали коллега Фрэнсис Форд Коппола и актёр Уиллем Дефо.