Дэвид Финчер оценил изменение финала «Бойцовского клуба» в Китае

Американский режиссёр Дэвид Финчер раскритиковал решение китайского видеосервиса Tencent Video изменить финал его фильма «Бойцовский клуб», сообщает Empire. В варианте картины, доступной для зрителей из Китая, в финале вместо взрывов небоскребов демонстрируются титры, сообщающие, что полиции удалось раскрыть преступление благодаря подсказке главного героя.

По мнению Финчера, если китайскому видеосервису не нравится сюжет фильма, то не надо было его лицензировать.

Мне кажется бессмысленным, когда люди говорят: «Я думаю, было бы хорошо для нашего сервиса, если бы у нас был ваш фильм, но мы хотим, чтобы это был другой фильм». Ему уже 20 лет, чёрт возьми. У него никогда не было репутации приятной картины, — отметил кинематографист.

Режиссёр также подчеркнул, что тот, кто цензурировал «Бойцовский клуб», был явно хорошо знаком с романом Чака Паланика. По словам Финчера, изменённый финал картины стал почти точной адаптацией книги, по которой он снял одноимённый фильм.

Ранее стало известно, что в видеотеке китайского стрим-сервиса Tencent Video появилась картина Дэвида Финчера «Бойцовский клуб», из которой были вырезаны убийства и взрывы. Позже ленте вернули практически первозданный вид, оставив вырезанной только сцену секса между персонажами Брэда Питта и Хелены Бонем Картер.