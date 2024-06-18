Детский композитор раскрыл секрет успеха «Чебурашки» Композитор Гладков: успех «Чебурашки» связан с запросом общества на такие фильмы

Фото: NEWS.ru

Фильм «Чебурашка» по мотивам произведений Эдуарда Успенского, который собрал в российском прокате более 7 млрд рублей, создали талантливые люди, заявил в эксклюзивном интервью NEWS.ru в рамках Забайкальского Международного кинофестиваля в Чите заслуженный деятель искусств РФ, композитор Григорий Гладков. Он призвал не верить тем, кто будет связывать успех картины с отсутствием западных фильмов в России. По его словам, у общества есть запрос на такое кино.

Мне фильм тоже понравился. Считаю, что его создали талантливые люди. В целом замечательно появление и успех наших новых отечественных фильмов-сказок. Со времен режиссера-сказочника Александра Роу это новый подъем жанра, — говорит он.

Гладков напомнил, что было время, когда «отечественные детские телепередачи, мультфильмы, сказки и фильмы были упразднены», детский кинематограф «свернули», а эфиры заполнили «диснеевскими и иностранными сказками».

Пришли демократы — дерьмократы — со своими реформами, и свернули детский кинематограф. Разве мы ожидали, что они детей наших так подставят? Своих-то увозили учиться за границу. А для наших обрубили почти все детское вещание. Наконец-то наши фильмы миллиарды собирают, — констатирует композитор.

В начале июня стало известно, что в Москве начались съемки сиквела фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Главные роли в картине вновь исполнят Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова. Актриса Ольга Кузьмина вернется к озвучиванию Чебурашки.