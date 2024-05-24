Детектив Бенуа Бланк вернется в третьей части франшизы «Достать ножи» Netflix представил тизер фильма «Достать ножи — 3» с Дэниелом Крейгом

Фото: youtube.com/@Netflix

Кадр из фильма «Достать ножи»

Актер Дэниел Крейг вернется к роли детектива Бенуа Бланка в новой части кинофраншизы «Достать ножи». Анонсирующий тизер представил сервис Netflix на YouTube. В ролике говорится, что Бланку придется расследовать свое самое опасное дело.

Герой Крейга известен зрителям по фильмам «Достать ножи» (2019) и «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022). В тизере не показываются кадры из картины. Однако представлен логотип фильма. Закадровый голос анонсирует новое расследование Бенуа Бланка. Режиссер Райан Джонс в свою очередь подтвердил, что материалы по фильму «Проснись, мертвец» — перевод названия — будут представлены «очень скоро».

Третья часть знаменитой франшизы выйдет в 2025 году. Создатели объявили о начале съемок весной. Тогда же стало известно, что премьера может пройти на Netflix.

Пользователи Сети в комментариях к ролику заявили, что заинтригованы анонсом и с нетерпением ждут фильма. Первые две части удостоились теплого приема критиков и зрителей.

Ранее выяснилось, что 33-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону официально предложили сыграть Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007. Звезда заменит Дэниела Крейга, который играл эту роль ранее. Тейлор-Джонсон станет седьмым актером, который предстанет в образе британского секретного агента с запуска культовой франшизы в 1962 году.