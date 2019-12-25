https://static.news.ru/photo/ff7a7774-2713-11ea-9d13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме депутаты от ЛДПР внесли проект, согласно которому длительность рекламы перед фильмами в кинотеатрах в зависимости от возрастной категории будет ограничена.

Согласно документу, общая продолжительность блока промороликов перед показом картин для детей младше шести лет не должна быть больше пяти минут, перед лентами для детей от 6 до 12 лет не должна превышать семи минут, сообщает РИА Новости.

В целях выработки единого подхода к длительности рекламы перед демонстрацией фильма предлагается рассмотреть проект федерального закона, — говорится в проекте.

Кроме того, парламентарии предложили показывать блоки с промоматериалами длительностью не более 10 минут перед сеансами картин для подростков от 12 до 16 лет, зрителей от 16 до 18 и тех, кто старше.

Как писал NEWS.ru, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил ограничить время рекламных роликов перед показом фильмов в кинотеатрах после того, как сходил на картину «Джокер».