Депутат объяснил, почему не надо «отменять» «Мастера и Маргариту» Депутат Шолохов о «Мастере и Маргарите»: право на прокат выдали не режиссеру

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина не стоит запрещать и снимать с проката, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы Михаил Шолохов. Он пояснил, что картина, вполне вероятно, заслуживает быть показанной зрителю, а прокатное удостоверение выдается фильму, а не режиссеру.

Режиссер, коль скоро он нарушил правовые нормы, может быть привлечен к ответственности, но не фильм. Я не видел экранизацию и о качестве судить не могу. Но априори если фильм заслуживает того как художественное произведение, то не выдавать ему прокатное удостоверение не имеет смысла, — сказал Шолохов.

Первый зампредседателя комитета по культуре Госдумы пояснил, что кинопроизводство — это сложный и долгий процесс. Режиссер был определен, и деньги выделили из Фонда кино задолго до спецоперации и высказываний режиссера. Новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» с участием Юлии Снигирь и Евгения Цыганова была снята частично на государственные деньги. 800 млн рублей на производство картины выделил Фонд кино.

Ранее стало известно, что представители общественной организации «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина и внести его в список экстремистов и террористов. Общественники направили обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. По их мнению, Локшин распространял фейки о ВС РФ и финансировал ВСУ.

Поводом для обращения послужили скриншоты публикаций из соцсетей Локшина в поддержку Украины и с пожеланиями поражения России в СВО. «Зов народа» также призвал не выплачивать режиссеру дивиденды от его фильма «Мастер и Маргарита».