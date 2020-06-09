Депутат Драпеко прокомментировала снятие с HBO фильма «Унесённые ветром»

https://static.news.ru/photo/c061be9e-ab02-11ea-8361-fa163e074e61_660.jpg Елена Драпеко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Первый зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение стримингового сервиса HBO Max временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром». Картину закрыли на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

Драпеко заявила, что платформа лучше знает свою аудиторию и видит в этом необходимость, передаёт РИА Новости. Она напомнила, что в России также есть свои болезненные темы, например, вопрос о захоронении Ленина.

Я считаю, что корень проблемы совсем не в литературе, но, может, у них любое напоминание о рабстве вызывает такую реакцию, — сказала парламентарий.

Представители стриминговой платформы отметили, что «Унесённые ветром» могут позже вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы», писал NEWS.ru.