Депутат Драпеко прокомментировала снятие с HBO фильма «Унесённые ветром»

Первый зампред комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко прокомментировала решение стримингового сервиса HBO Max временно убрать из каталога фильм «Унесённые ветром». Картину закрыли на фоне протестов в США, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.
Драпеко заявила, что платформа лучше знает свою аудиторию и видит в этом необходимость,
Я считаю, что корень проблемы совсем не в литературе, но, может, у них любое напоминание о рабстве вызывает такую реакцию, — сказала парламентарий.
Представители стриминговой платформы отметили, что «Унесённые ветром» могут позже вернуть на HBO Max, но он будет маркирован как фильм, содержащий «противоречивые темы», писал NEWS.ru.
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