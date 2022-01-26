Депардье оказался в числе застрявших в Стамбуле российских туристов

Французского актёра Жерара Депардье заметили среди остальных российских туристов, застрявших накануне в аэропорту Стамбула из-за непогоды, сообщает «Пятый канал». В Сети появилось видео с ним в одном из кафе в здании аэровокзала. Сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада, из Стамбула не смогли вылететь порядка двух тысяч туристов из России.
Куда именно
Сегодня, 26 января работа стамбульского аэропорт начала постепенно возвращаться в обычный график.
Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги. Многие туристы были вынуждены ночевать на полу, поскольку авиаперевозчики не смогли предоставить отели всем пассажирам, чьи рейсы перенесли. В Ассоциации туроператоров России заявили, что в Стамбуле застряли порядка двух тысяч туристов из России.
На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице, 28 января.