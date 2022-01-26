Депардье оказался в числе застрявших в Стамбуле российских туристов

Французского актёра Жерара Депардье заметили среди остальных российских туристов, застрявших накануне в аэропорту Стамбула из-за непогоды, сообщает «Пятый канал». В Сети появилось видео с ним в одном из кафе в здании аэровокзала. Сообщалось, что из-за сильнейшего снегопада, из Стамбула не смогли вылететь порядка двух тысяч туристов из России.

Куда именно собирался лететь Депардье из Турции, осталось неизвестным.

Сегодня, 26 января работа стамбульского аэропорт начала постепенно возвращаться в обычный график.

Ранее стало известно, что из-за сильнейшего снегопада в аэропорту Стамбула были отменены все рейсы, кроме того, закрылись ведущие к нему дороги. Многие туристы были вынуждены ночевать на полу, поскольку авиаперевозчики не смогли предоставить отели всем пассажирам, чьи рейсы перенесли. В Ассоциации туроператоров России заявили, что в Стамбуле застряли порядка двух тысяч туристов из России.

На город обрушилась метель, в результате которой выпало 50 см снега. По прогнозам синоптиков, снегопад может продлиться ещё несколько дней, его интенсивность должна снизиться к пятнице, 28 января.