Дэнни Бойл снимет сериал о группе Sex Pistols

Как сообщает The Times, шестисерийный сериал будет основан на книге воспоминаний гитариста Sex Pistols Стива Джонса, вышедшей в 2016 году.

Как рассказал Бойл, в фильме он намерен запечатлеть тот момент в истории Великобритании конца 70-х годов прошлого века, когда «британское общество и культура навсегда изменились».

То время было точкой прорыва на поверхность британской уличной культуры, когда на сцену поднялась простая молодежь. Они давали волю своему гневу, одевались по своей моде. Всем приходилось на них смотреть и их слушать, все их боялись или пытались им подражать, — отметил лауреат премии «Оскар».

В основе сюжетной линии — история малограмотного подростка-клептомана ставшего одним из лучших гитаристов всех времен.

Съёмки начнутся в марте. Роль Джонса исполнит 24-летний австралиец Тоби Уоллес, а фронтмена группы Джона Лайдона сыграет 20-летний Энсон Бун, известный по военной драме «1917». Образ басиста Сида Вишеса, умершего в 1979 году от передозировки героина, воплотит 17-летний Луи Партридж, известный по роли виконта Тьюксбери в фильме «Энола Холмс».

Группа Sex Pistols появилась в Лондоне в 1975 году и просуществовала около трёх лет, оказав огромное влияние на рок-музыку. Группа была знаменита не только своей музыкой, но и своим скандальным поведением.

Ранее Дэнни Бойл объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя». В разработке проекта также участвует сценарист оригинального фильма Алекс Гарленд («Из машины»). У творческого дуэта уже есть «прекрасная идея» для триквела. По словам Бойла, первая часть стала некотором возрождением зомби-драмы и даже сегодня она не теряет своей актуальности. При этом новая лента не будет заимствовать ничего из предыдущих фильмов, писал NEWS.ru.