Дени Вильнёв хочет снять сиквел «Дюны» с персонажем Зендаи в центре сюжета

Фильм «Дюна» ещё не вышел в прокат, а режиссёр киноленты Дени Вильнёв уже хочет снять сиквел. В центре сюжета окажется персонаж Зендаи — фременка Чани. Об этом режиссёр рассказал итальянскому изданию Il Venerdì di Repubblica.

Я не могу дождаться съёмок второй части «Дюны», чтобы снова соединить Тимоти Шаламе и Зендаю на экране. В следующем фильме главным героем станет персонаж Зендаи, — поделился Вильнёв.

Чани играет значительную роль и во второй половине романа Фрэнка Герберта, который лёг в основу «Дюны». По сюжету, Чани знакомит Пола Атрейдеса (Шаламе) и его мать леди Джессику (Ребекка Фергюсон) с обычаями фременов.

В России «Дюна» выйдет 14 октября. Мировая премьера фантастической ленты по одноимённому роману Герберта состоится 22 октября. Впервые фильм покажут на 78-м кинофестивале в Венеции 3 сентября. Производство сиквела официально не началось. Сейчас идёт работа над сериалом HBO Max «Дюна: Сестринство».

Напомним, что «Дюну» планировали запустить в прокат в ноябре 2020-го, но позже премьеру перенесли из-за пандемии COVID-19.

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