«Деньги улетают в воздух»: почему в России мало хороших фильмов

Уход крупнейших американских и западных киностудий поставил ребром вопрос о состоянии отечественного кино. Выбор фильмов в прокате без голливудских блокбастеров оказался весьма небогат. Да и те снятые в России ленты, которые должны выйти на экран в ближайшее время, под вопросом: многие из них создавались в партнёрстве с зарубежными компаниями, имеющими на новые фильмы права. Почему, несмотря на многомиллиардную поддержку государства, в России так и не появилось достаточного количества качественных фильмов и что можно сделать для исправления ситуации — в материале NEWS.ru.

«Где сегодня новые российские фильмы, интересные для массового зрителя?»

Как только стало известно, что крупнейшие мировые студии Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal приостанавливают сотрудничество с Россией на неопределённый срок, Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) обратилась к министру культуры Ольге Любимовой с открытым письмом. Одной из главных проблем авторы назвали дефицит отечественных фильмов в российском прокате. По информации Ассоциации, за последние восемь лет, с 2012 по 2020 год, суммарные расходы государства на поддержку производства фильмов составили почти 54 миллиарда рублей. Минкульт за счёт средств федерального бюджета поддержал производство 4280 картин на сумму 25,39 млрд рублей, через Фонд кино государство помогло снять 303 кинопроекта (28,34 млрд рублей).

Где сегодня новые российские кинофильмы, действительно интересные для массового зрителя кинотеатров, которые были сняты с господдержкой? Почему их нет в кинотеатрах? Надеемся, вы, так же как и мы, понимаете, что повторный прокат российских кинофильмов, вышедших уже давно на онлайн-платформах, является лишь имитацией деятельности. Кинотеатры России и российские зрители ждут новые интересные отечественные фильмы. Государство вложило в поддержку отечественного кинопроизводства значительные средства, и сегодня настало время увидеть результаты такой поддержки! — говорится в письме на имя Ольги Любимовой.

В АВК также обратили внимание руководства Министерства культуры на правовую коллизию, в которую попал один из самых успешных отечественных фильмов за последние годы — «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Как пояснили в Ассоциации владельцев кинотеатров, партнёр проекта — российский офис Walt Disney Company — запретил к дальнейшему прокату ленту российского режиссёра, снятую на средства, полученные по программе господдержки. Также Disney «не заключает новых договоров на прокат российских фильмов, выходивших в прокат ранее». Под вопросом и премьера мультфильма «Финник. В семье не без домового», ранее запланированная на 24 марта: этот проект также создан российским режиссёром на деньги Фонда кино, но при сотрудничестве с Sony Pictures.

Эксперты АВК выразили мнение, что представляющие интересы иностранных студий дистрибьюторские компании, которые прекратили прокат фильмов в России, «не должны осуществлять прокат российских фильмов, тем более фильмов, получивших господдержку». Однако от Минкульта не последовало никакой реакции на обращение о проблемах с прокатом, сообщили NEWS.ru в Ассоциации.

«Насытить кино не только деньгами, но и смыслами»

В ходе недавнего выступления в Госдуме председатель комитета по культуре Елена Ямпольская назвала приостановку релизов от голливудских мейджоров «закрытием духовного „Макдоналдса“». По мнению парламентария, это «наш уникальный шанс насытить наконец отечественное кинопроизводство не только деньгами, но также смыслами и ценностями». При этом режиссёр Александр Сокуров в беседе с NEWS.ru усомнился, что само по себе отсутствие иностранных фильмов станет катализатором возрождения российского кино.

С уходом западных кинокомпаний с российского рынка исчезает конкуренция. А без неё развитие крайне затруднительно. Просто увеличение количества фильмов, чтобы заполнить кинозалы, ничего не даст. Нужны новые технологии, отмена идеологических ограничений, из-за которых ни серьёзного документального, ни игрового кино создать невозможно. Представители среднего и старшего поколения ещё как-то подстраиваются, а для молодых людей это существенная преграда, просто удавка, — заявил Александр Сокуров.

Режиссёр Владимир Бортко убеждён, что для кардинального улучшения ситуации в киноиндустрии необходимо изменить систему господдержки, без которой «российскому кино будет трудно выжить». Бортко считает, что функцию распределения средств поддержки следует переложить на государственные студии, «заинтересованные в том, чтобы зарабатывать, а не только осваивать бюджетные средства».

В этом случае студия выступает в качестве продюсера. Эта система уже опробована, в советское время она показывала неплохие результаты, — объяснил Владимир Бортко.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» режиссёр Карен Шахназаров уточнил, что противоположностью советской, административной модели финансирования кинематографа является американская, рыночная. Он назвал успешными обе схемы и отметил, что «Россия ещё не нашла правильной формы существования своего кино, застряв где-то посередине, а это самая неэффективная позиция».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Шахназаров пояснил, что «у продюсеров, берущих средства у государства, нет стимула заработать на новые фильмы, они снова придут и снова получат деньги из бюджета». Он подчеркнул необходимость личной, а не коллективной ответственности людей, принимающих решения о распределении господдержки и следящих за соблюдением политики формирования репертуара, перед государством и зрителями. В противном случае, по словам кинорежиссёра, «деньги улетают в воздух».

Александр Сокуров напомнил, что решение проблем производства и проката российских фильмов находится в первую очередь в компетенции Министерства культуры.

Это прямая функция Минкульта. Есть госзадание, в котором говорится, что Минкульт должен развивать отрасли культуры, в том числе кинематографию, но развития кино, на мой взгляд, не происходит. Они либо не занимаются развитием, либо делают это недостаточно хорошо. Хотя уверен, что все возможности для развития есть. Почему так происходит? Этот вопрос следует адресовать только в Минкульт, — заключил Сокуров.

NEWS.ru направил запрос руководителю департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлане Максимченко.