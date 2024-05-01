Деми Мур готовится к «прощанию» с Брюсом Уиллисом In Touch Weekly: Деми Мур готовится к уходу Брюса Уиллиса на фоне его состояния

Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

Деми Мур

Американская модель и актриса Деми Мур тяжело переживает борьбу с деменцией ее бывшего мужа Брюса Уиллиса, с которым она была вместе более 10 лет, сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на источник. По его словам, голливудская звезда готовится к «эмоциональному прощанию» с экс-супругом.

Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть, — поделилась Мур тем, как она справляется с «ускользанием» Брюса, которого она знала.

Согласно публикации, Мур и Уиллис сохранили связь даже после развода. Она подружилась с новой женой актера Эммой Хеминг и нередко гостила в их доме. По словам собеседника издания, звезде «Привидения» тяжело смотреть на то, как Брюс постепенно перестает узнавать родных.

Ранее Хеминг рассказала, что, несмотря на деменцию, Брюс способен получать позитивные эмоции. Она ответила на публикацию СМИ, что в жизни «крепкого орешка» больше «нет радости». Хеминг призвала журналистов не запугивать людей, столкнувшихся с похожей проблемой.

До этого супруга Уиллиса опубликовала совместную фотографию с мужем в честь Дня святого Валентина. На снимке пара позирует на фоне Ниагарского водопада. Актер стоит, прижавшись к супруге, и улыбается.