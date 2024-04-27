Делон теряет зрение и умоляет о смерти: ужасный финал секс-символа

Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Ален Делон

Дочь Алена Делона Анушка опубликовала свежий снимок 88-летнего актера. По ее словам, у него яркий и боевой взгляд, придающий ей невообразимую силу. Ранее у звезды мирового кинематографа был выявлен рак и болезнь Альцгеймера. В последнее время он редко появляется на публике. Артист признан недееспособным, а среди его детей развернулась война за многомиллионное наследство. Как Делон из колбасника стал актером, за что его боготворили советские женщины, что с ним происходит сейчас и кому достанется его состояние — в материале NEWS.ru.

Детство Делона: приемная семья и пансионаты

Будущий кумир миллионов и покоритель женских сердец родился 8 ноября 1935 года на окраине Парижа в простой семье. Его отец владел кинозалом. Когда мальчику было три года, родители развелись, мать вышла замуж за владельца колбасной лавки.

Делон практически не видел мать и отчима, которые пропадали на работе. Они отдали ребенка в приемную семью супругам Неро. Годы спустя актер вспоминал этих людей с теплотой, поскольку они относились к нему с подлинной сердечностью. Неро погибли в автокатастрофе, после чего Алену пришлось возвращаться домой.

Позже родители пристраивали мальчика в пансионаты, где он хулиганил и плохо учился. В итоге родные смирились с тем, что Ален с его трудным характером не получит образование, и в 14 лет взяли его работать в лавку.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Ален Делон в фильме «На ярком солнце»

Как яркая внешность чуть не стоила Делону карьеры в кино

В 17 лет Делон решил изменить свою жизнь и отправился в армию. Он попал в морскую пехоту, прошел обучение. Однако недисциплинированность и сложный характер давали о себе знать. Его поставили перед выбором — отправляться на войну в Индокитай или увольняться.

Делон выбрал первое и два года провел на полуострове, где в качестве дисциплинарных взысканий его заставляли грузить мешки с рисом. После демобилизации будущий артист вместе с приятелем отправился в Марсель, а затем в Париж, где устроился на работу официантом. Она не нравилась Алену, но нужны были деньги на жизнь.

По совету друзей Делон решил показать свои фото продюсерам, чтобы попасть в кино. Однако они отказывали ему по парадоксальной причине — считали его слишком красивым. Тогда Делон поехал в Канны, чтобы обзавестись знакомствами с людьми из мира кино. Его заметил американский импресарио и предложил работу в Голливуде. Тогда же Делона познакомили с французским режиссером Ивом Аллегре, который дал ему роль в своем новом фильме.

Какие роли стали главными в жизни Делона

Делону принес успех фильм «На ярком солнце» (первая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли»), в которым он сыграл беспринципного авантюриста-убийцу. С этого момента начался его расцвет как актера.

В 1965 году Делон уехал в США работать по контракту с компанией Metro-Goldwyn-Mayer. Снятые в Америке фильмы с его участием не стали популярными. В 1967 году артист вернулся во Францию и продолжил карьеру на родине. В 1979-м он снялся в советском детективном фильме «Тегеран-43».

В золотой фонд мирового кино вошли следующие фильмы с участием Делона: «Черный тюльпан», «Зорро», «Бассейн», «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Хищники», «Красный круг», «Двое в городе», «Борсалино» и другие.

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Ален Делон в фильме «На ярком солнце»

За что женщины любили Делона

Делон был популярен во всем мире. В Советском Союзе существовал его культ как секс-символа с конца 1960-х до перестройки. В СССР любили и других французских актеров — Жерара Депардье, Пьера Ришара, Жан-Поля Бельмондо, но Делон был у зрителей на первом месте. В русский язык даже вошло устойчивое выражение «красив, как Ален Делон».

Женщины любили артиста за брутальность и красоту. За ним закрепилась слава сердцееда. Поклонницы коллекционировали постеры с Делоном, а также вырезки из газет и журналов с материалами о нем.

В 1986-м группа «Наутилус Помпилиус» исполнила песню «Взгляд с экрана», в которой были слова «Ален Делон не пьет одеколон». Композиция стала хитом.

В 2012 году Делон приехал в Москву на премьеру фильма «С Новым годом, мамы», в котором сыграл самого себя. Кинотеатр «Октябрь» был полон. Посмотреть на легенду пришли обычные зрители и представители столичного бомонда. В этом не было ничего удивительного. И в Каннах, на родине Делона появление стареющей звезды всегда вызывало ажиотаж.

В выпуске программы «Вечерний Ургант» Делон выпил немного одеколона, доказав правдивость строк известной песни.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Ален Делон

На ком был женат Ален Делон и сколько у него детей

Делон шесть лет встречался со звездой мирового кинематографа Роми Шнайдер, после чего пара рассталась без скандала. В 1962 году немецкая актриса Нико родила сына и заявила, что его отцом является Делон. Сам артист никогда не называл мальчика своим ребенком. Малыша взяли на воспитание родители Делона. Непризнанный сын кинозвезды умер в 2023 году из-за злоупотребления алкоголем и антидепрессантами.

В 1964-м Делон единственный раз в своей жизни женился на актрисе Натали Бартелеми. В браке у пары родился сын Энтони Делон. Актер развелся с Бартелеми четыре года спустя.

После череды романов Делон встретил голландскую манекенщицу Розали ван Бремен. Она родила ему дочь Анушку и сына Ален-Фабьена. Впоследствии брак распался.

Фото: Norbert Scanella/imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press Ален Делон и Анушка Делон

Как сыновья и дочь актера борются за его наследство

Делон не только знаменит, но и очень богат. Его состояние оценивается в €250 млн. Он уже составил завещание, в котором неравномерно распределил большое наследство. Согласно документу, Делон отдает 50% дочери Анушке, которая всегда была его любимицей и занимала руководящую позицию в компании Alain Delon International Distribut. Сыновьям Энтони и Ален-Фабьену актер оставит по 25% своего состояния.

Энтони и Ален-Фабьен остались недовольны решением отца. Они также обвинили Анушку в том, что она скрывала от них истинное ментальное состояние Делона.

Актер тяжело болен. Он перенос два инсульта, врачи выявили у него лимфому и болезнь Альцгеймера. Артист неоднократно делал шокирующие заявления о том, что желает добровольно уйти из жизни.

Суд во Франции признал Делона ограниченно дееспособным и назначил ему опекуна из числа друзей. Актер не может сам распоряжаться имуществом и проводить банковские операции.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Энтони Делон

Кто получит миллионы Делона, какие шансы у братьев «переиграть» сестру

Адвокат Андрей Алешкин отметил в интервью NEWS.ru, что признание Делона недееспособным имеет серьезное значение.

«При признании человека недееспособным его завещание объявляется ничтожным и у родственников появляется шанс», — объяснил юрист.

По его словам, даже если завещание было составлено до того, как Делона признали недееспособным, у сыновей звезды «вырисовывается хорошая судебная перспектива». Если наследство актера будет делиться по закону, то оно распределится между его детьми в равных долях — каждый получит по трети, резюмировал эксперт.

Кто на самом деле виноват в семейных драмах Делона

Кинокритик Зинаида Пронченко пишет в статье для журнала Forbes, что актер в детстве не знал родительской любви. Она высказала мнение, что он ранил и обижал своих детей, немного отцовского тепла досталось только дочери Анушке. Но самое главное, по мнению критика, в том, что искусство требует жертв. Для Делона на первом месте всегда стояло кино и он сам, а не его родные, подчеркнула она.

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