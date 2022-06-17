«Дед, что ты творишь»: Кошмал из «Сватов» вновь обратилась к Добронравову

Фото: vk.com/koshmal

Актриса Анна Кошмал

Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в «Сватах», опубликовала очередной фрагмент из сериала, в котором ее коллега Федор Добронравов пытается сватать ее иностранному жениху. Кадрами она поделилась в своем Telegram-канале.

На видео персонаж Добронравова поднимает Кошмал на руки и несет ее к англичанину, который собирается сделать ей предложение.

Я за товаром пошел. Евгения Максимовна, ваш выход. Иди сюда, — говорит он.

В ответ на это актриса пытается отбиться от него и требует отпустить, приговаривая: «Дед, что ты творишь?».

Поклонники актрисы сделали вывод, что таким образом она призвала Добронравова и граждан всех стран к миру.

Стоит отметить, что это не первый фрагмент из сериала, который выкладывает актриса. Так, она публиковала видеоролик, в котором Федор Добронравов наставляет на нее ружье.

Ранее актриса телесериала «Сваты» Анна Кошмал рассказала в соцсетях о ссоре с коллегами по съемочной площадке из-за спецоперации на Украине. Она оборвала с ними связь из-за отказа поддержать её страну в конфликте. Один из режиссёров сериала, актёр театра и кино Эдуард Радзюкевич прокомментировал в беседе с NEWS.ru поступок Кошмал, назвав его «дешевым пиаром».