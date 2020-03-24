https://static.news.ru/photo/632c02ec-6dcd-11ea-81f8-fa163e074e61_660.jpg Роберт Де Ниро Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Американский актёр Роберт Де Ниро записал видео, в котором призвал людей сидеть дома, чтобы у коронавируса не было возможности распространиться сильнее. В конце обращения он пригрозил не соблюдающим режим фирменной фразой своего персонажа из фильма «Знакомство с Факерами».

Ролик с Де Ниро появился на YouTube-канале губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В нём актёр заявил о важности соблюдения дистанции в борьбе с распространением инфекции.

Мы можем сделать это только вместе, и не только для самих себя, но и для защиты пожилых людей, которых вы любите. Пожалуйста. Я слежу за вами! — сказал артист, процитировав в конце Джека Бирнса из «Знакомства с Факерами».

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Кирилл Серебренников, который провёл полтора года под домашним арестом, дал десять советов о том, как лучше провести время, сидя дома во время пандемии коронавируса.