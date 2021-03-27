DC планирует создать киновселенную с чернокожими супергероями

https://static.news.ru/photo/7ffc1f6e-8fce-11eb-9b9a-96000091f725_660.jpg Фото: Milestone/Dc

Несмотря на популярность супергеройского фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, проект не получит дальнейшего развития. Вместо этого Warner Bros. Entertainment и DC планируют создать киновселенную, сосредоточенную на чернокожих персонажах.

В производство уже запустили экранизацию серии комиксов «Статик», ставшей основой для новой франшизы. События разворачиваются вокруг афроамериканского студента-гения по имени Вирджил Хоукинс. В результате несчастного случая его облило химикатами, после молодой человек начинает управлять электричеством, пишет The Hollywood Reporter.

Продюсерами проекта стали Реджинальд Хадлин («Джанго освобождённый», «Маршалл») и Майкл Б. Джордан. Последнему прочат роль первого чёрного Супермена. Сценарий напишет Рэнди Маккиннон, работавший над драмой «Безопасность» для Disney. Первый выпуск Static появился в 1993 году.

Ранее NEWS.ru писал, что американский стриминговый сервис Disney+ и режиссёр фильма «Чёрная Пантера» Райан Куглер создадут сериал, действие которого будет происходить в известной поклонникам комиксов Marvel вымышленной стране Ваканда, Ленту запустят в рамках долгосрочного контракта режиссёра с корпорацией Disney.

Помимо сериала о Ваканде предполагается запустить и другие проекты. Фильм «Чёрная Пантера» вышел на большие экраны в 2018 году. Он получил премию «Оскар» в номинациях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника».