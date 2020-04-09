«Дау» Ильи Хржановского выйдет онлайн в апреле

https://static.news.ru/photo/de1298ec-7aff-11ea-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Phenomen Films

Фильм «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского станет доступен онлайн. Дата выхода не уточняется, однако известно, что картину можно будет увидеть уже в середине апреля.

О премьере проекта в Сети сообщает «Искусство кино» со ссылкой на слова режиссёра слушателям лекции Polit.ru. Первыми будут опубликованы части «Наташа» и «Дегенерация», которые показали на Берлинском кинофестивале в 2020 году.

Новые фильмы серии будут выходить раз в несколько дней на сайте dau.com.

«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которых составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе.

Роль Льва Ландау, которому посвящён проект, исполнил греко-российский дирижёр и актёр Теодор Курентзис.

Как писал NEWS.ru, четыре эпизода многосерийного фильма «Дау» не получили прокатного удостоверения от Министерства культуры России. По мнению экспертов, картины пропагандируют порнографию. В ответ на дважды полученный отказ создатели фильма заявили о намерении подать на министерство в суд.