Дарт Вейдер может появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

Антигерой серии фильмов «Звёздные войны» Дарт Вейдер, предположительно, появится в сериале, посвящённом персонажу Оби-Вану Кеноби. Проект выйдет на стриминогом сервисе Disney+.
Как
Ранее стало известно, что в сериале может появиться Люк Скайуокер. Компания Lucasfilm в настоящее время подбирают актёра на роль.
Как писал NEWS.ru, студия наняла Джоби Харольда для написания сценария к сериалу об Оби-Ване Кеноби вселенной «Звёздных войн». Автор известен своей работой над фильмами «Меч короля Артура» и «Армия мертвецов».
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