Дарт Вейдер может появится в спин-оффе «Звездных войн» про Оби-Вана Кеноби

https://static.news.ru/photo/6da37636-c824-11ea-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Антигерой серии фильмов «Звёздные войны» Дарт Вейдер, предположительно, появится в сериале, посвящённом персонажу Оби-Вану Кеноби. Проект выйдет на стриминогом сервисе Disney+.

Как отмечает издание Full Circle, речь не идёт о полноценном участии Дарта Вейдера в сюжете. Пока что эта информация — лишь слух, не подтверждённый ни одним крупным изданием.

Ранее стало известно, что в сериале может появиться Люк Скайуокер. Компания Lucasfilm в настоящее время подбирают актёра на роль.

Как писал NEWS.ru, студия наняла Джоби Харольда для написания сценария к сериалу об Оби-Ване Кеноби вселенной «Звёздных войн». Автор известен своей работой над фильмами «Меч короля Артура» и «Армия мертвецов».