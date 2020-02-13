https://static.news.ru/photo/52c7df90-4e6d-11ea-a223-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Данила Козловский отреагировал на критику зрителей, обвинивших в плагиате грядущий фильм «Чернобыль: Бездна», режиссёром которого он вступил.

Как отмечает РИА Новости, пользователи Сети заявили, что Козловский решил выпустить свою картину на волне популярности мини-сериала «Чернобыль» американского канала HBO, вышедшего в 2019 году.

Артист отметил, что съёмки фильма начались всего лишь через 13 дней после премьеры первого эпизода проекта Крэйга Мэйзина. Он объяснил, что подготовить «ответ» на сериал технически невозможно, поэтому его картина — самостоятельный проект.

Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год, — заявил Козловский.

Он подчеркнул, что трагедия на Чернобыльской АЭС 1986 года заслуживает того, чтобы о ней снимали «разные фильмы в разных жанрах», и каждый из них называть плагиатом — «странно».

Как писал NEWS.ru, компания Central Partnership опубликовала тизер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского. Артист также исполнил главную роль в картине.