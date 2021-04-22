Дакота Джонсон сыграет героиню романа Джейн Остин «Доводы рассудка»

https://static.news.ru/photo/c3a4d4e0-a36a-11eb-962b-96000091f725_660.jpg Дакота Джонсон Фото: vk.com/dakotajohnson

Американскую актрису Дакоту Джонсон утвердили на главную роль в новом проекте Netflix — экранизации романа «Доводы рассудка» Джейн Остин (1775–1817) — одной из последних книг британской писательницы. Её опубликовали после её смерти в 1818 году вместе с «Нортенгерским аббатством». Дата премьера пока неизвестна.

Главной героине романа, которую зовут Энн Элиотт, 27 лет. Она не замужем, детей нет, семья находится на грани банкротства. Несколько лет назад девушка отказалась выйти замуж, но судьба вновь свела с тем же мужчиной. «Доводы рассудка» несколько раз экранизировали. В 2007-м вышла одноимённая телевизионная лента с Салли Хокинс в главной роли.

Дакота Джонсон получила известность благодаря роли Анастейши Стил в лентах серии «Пятьдесят оттенков серого». Также звезда отметилась главными ролями в двух проектах режиссёра «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино — «Большом всплеске» и «Суспирии».

Ранее сообщалось, что американский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон объявил о начале съёмок супергеройского боевика по мотивам комиксов DC «Чёрный Адам». Звезда сыграет главную роль — злодея Чёрного Адама, обладающего сверхспособностями — нечеловеческой силой, умом и скоростью.