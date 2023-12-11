Дача в Барвихе, любовь к машинам, ГУЛАГ: как живет актриса Елена Валюшкина Актриса Елена Валюшкина сыграет в новом сезоне сериала «Ищейка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Валюшкина

Артистка Елена Валюшкина присоединилась к актерскому составу популярного детективного сериала «Ищейка», премьера нового сезона которого состоится 11 декабря на Первом канале. Кого она сыграет в проекте и что известно о жизни актрисы?

Какую роль исполнит Валюшкина в «Ищейке»

В седьмом сезоне серила «Ищейка», получившем подзаголовок «Кушнир», Валюшкиной досталась роль начальницы отдела расследований Екатерины Розовой.

Коллегами Валюшкиной по съемочной площадке стали Анна Банщикова, которая играет главную роль полковника полиции Александры Кушнир, Максим Лагашкин, Полина Кутепова, Петр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов, Евдокия Германова, Марина Брусникина, Вадим Колганов, Олег Масленников-Войтов и другие. В седьмом сезоне «Ищейки» героиня Банщиковой начинает новую жизнь в Сочи и работает с другой командой обычным опером в отделе расследований.

Где живет Елена Валюшкина

В интервью изданию «Ведомости» в 2022 году актриса рассказала, что уже 25 лет живет с детьми в Московской области. По ее словам, переезду в Подмосковье поспособствовала болезнь сына, который лучше чувствовал себя за городом.

«Вот уже 25 лет я с детьми живу за городом в ближнем Подмосковье. Когда Вася был маленьким, у него случилась серьезная реакция на детские прививки. Врачи рекомендовали отвезти ребенка на дачу. На природе сын поправился, но, вернувшись в столицу, он заболел вновь. На следующий год мы уехали за город и уже не возвращались. Там родилась Маруся, сейчас ей исполнилось 19 лет. Для моих ребят лес — родной дом», — признавалась она.

Как уточняется, Валюшкина сняла в долгосрочную аренду дачу Одинцовском районе Подмосковья в Барвихе. Также у актрисы есть квартира на улице Ярцевской в Кунцево.

«Квартиру на улице Ярцевской мы купили потому, что Кунцево близко к Барвихе. Когда-то очень болел мой сын, и мне посоветовали уехать на лето на дачу. У меня дачи не было, поэтому пришлось снять дом. Направление было выбрано не из-за того, что мы хотели жить на Рублево-Успенском шоссе, просто к театру Моссовета, где я много лет работаю, ближайший вокзал — Белорусский», — говорила артистка в интервью изданию «Аргументы и факты» в 2020 году.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Валюшкина

За что бабушка Валюшкиной попала в ГУЛАГ

В беседе с «Ведомостями» актриса рассказала, что выяснила тайные подробности жизни ее бабушки. Так, близкая родственница Валюшкиной в молодости оказалась в Усольском исправительно-трудовом лагере (Усольлаг).

«Сейчас я выстраиваю древо рода и недавно выяснила удивительные подробности о семье. Оказалось, что моя бабушка, с которой мы прожили вместе много лет, таила в глубине себя тяжелую тайну своего прошлого: 10 лет ее молодости прошли в Усольском исправительно-трудовом лагере — одном из лагерей ГУЛАГа», — делилась актриса.

По словам Валюшкиной, бабушка попала туда не по политической статье, а из-за того, что серьезно ранила высокопоставленного чиновника, который домогался ее в депо.

В Усольлаге бабушка Валюшкина познакомилась с народным артистом СССР Алексеем Диким. В результате романа между ними на свет появилась мать будущей актрисы.

Любит ли Валюшкина водить автомобиль

Как отмечала артистка, она заядлый автомобилист. Несмотря на это, Валюшкина старается как можно чаще гулять.

«Мои дети ездят на электричке и метро. Новые поезда, станции — все это придает уют и комфорт столице. Я заядлый автомобилист, но стараюсь чаще выбираться на прогулки. Отслеживаю свои спортивные успехи с помощью шагомера», — рассказала она «Ведомостям».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Валюшкина

Где снималась Валюшкина

Елена Валюшкина — заслуженная артистка Российской Федерации. Фильмография актрисы насчитывает 86 картин, однако в их числе множество второстепенных ролей. Среди значимых фильмов с ее участием — «Формула любви» Марка Захарова, благодаря которой Валюшкина и получила известность. Валюшкина озвучивала мультфильмы, работала в телевизионной программе «Дорожный патруль» на ТВ-6 в паре с Сергеем Колесниковым. В 2013 году какое-то время вела телешоу «Битва экстрасенсов».

Личная жизнь Валюшкиной

Елена родилась в семье военного в ГДР. Первый раз Валюшкина вышла замуж за своего театрального преподавателя Леонида Фомина. Брак продлился 12 лет. Второй муж Александр Яцко — советский и российский актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист РФ. Они поженились в декабре 1994 года, работали вместе в театре имени Моссовета, но через 20 лет, осенью 2014 года, развелись.

У Валюшкиной и Яцко двое детей — сын Василий и дочь Мария.

Читайте также:

Банщикова рассказала о проблемах на съёмках сериала «Ищейки»

Польских в фильме «Елки», Боярская — в «Великой»: что смотреть на неделе

Актриса Валюшкина объяснила долгий перерыв в кинокарьере