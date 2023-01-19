Звезда фильма «Чернокнижник» пропал в калифорнийских горах Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии

Фото: kinopoisk

Актер Джулиан Сэндс, кадр из фильма «Чернокнижник»

Актер Джулиан Сэндс, известный по ролям в фильмах «Чернокнижник» и «Комната с видом», пропал в горном районе в штате Калифорния, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные власти. По словам представительницы управления шерифа округа Сан-Бернардино Глории Уэрты, жена Сэндса заявила о его исчезновении 13 января.

Поисково-спасательные бригады, пытающиеся найти Сэндса, приостановили работу на местности из-за плохой погоды и угрозы схода лавин. Спасатели продолжают вести поиски с помощью беспилотников.

65-летний британец снимался в таких фильмах, как «Покидая Лас-Вегас» (1995), «Тринадцать друзей Оушена» (2007), а также в сериалах «24 часа» (2001–2014), «Декстер» (2006–2013), «Готэм» (2014–2019).

Ранее в США мужчина, считавшийся на протяжении 10 лет пропавшим без вести, был найден мертвым на севере штата Нью-Йорк, где проживал под другим именем. 29 июля 2013 года Роберт Хоугланд из города Ньютаун, штат Коннектикут, не явился на работу и не приехал в аэропорт встретить родственника, после чего родные обратились в полицию. Правоохранители нашли в доме мужчины его бумажник, медикаменты и мобильный телефон, но никаких следов самого Роберта не обнаружили. Через десять лет выяснилось, что он, вероятно, переехал в Нью-Йорк и поселился там под именем Ричарда Кинга.