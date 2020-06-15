Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных угрозах в Сети

Российские актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» режиссёра Елены Хазановой, известной по картине «Один вдох».
Фильм расскажет об успешных женщинах, которые подвергаются преследованию и шантажу в интернете,
Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности, — прокомментировала идею картины Хазанова.
Создатели проекта заявили, что выход ленты «Они» намечен на 2022 год.
Как писал NEWS.ru, французская актриса Марион Котийяр может принять участие в фильме режиссёра Клима Шипенко. Её рассматривают на роль жены русского поэта Сергея Есенина Айседоры Дункан.
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