Чулпан Хаматова сыграет в триллере об анонимных угрозах в Сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинокомпания Universal потратит $5 млн на меры профилактики коронавируса на съёмочной площадке фильма «Мир Юрского периода 3». Работа над проектом после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией возобновится 6 июля.

Производство фильма было приостановлено в Великобритании в марте, напоминает Deadline. Из запланированных 20 недель команда успела отработать всего четыре. Для продолжения съёмок студии придётся ввести дополнительные меры безопасности согласно рекомендациям...