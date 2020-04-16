Чулпан Хаматова рассказала о «проклятиях», которые ей посылают зрители

https://static.news.ru/photo/6790adec-7f66-11ea-a343-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Instagram

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказала о негативной реакции зрителей. Она сообщила, что получает в свой адрес «много проклятий».

Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма. Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества. Но я с удивлением обнаружила, что добавилась ещё и претензия на тему «осквернения нашей истории». Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом. Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. Это преступление. Морально-этическая катастрофа. И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому, — привели слова Чулпан Хаматовой в газете «Комсомольская правда».

Актриса отметила, что не ожидала такой реакции от зрителей, скорее опасалась, что подвела съёмочную команду.

Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела: автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег, — призналась исполнительница главной роли.

Чулпан Хаматова рассказала также, что критика зрителей связана с тем, что героиня в фильме не говорила на татарском языке. Актриса объяснила это тем, что не владеет татарским языком, к тому же съёмочная команда решила, что субтитры будут неудобны для зрителей.

Многие спрашивают, почему героиня молчит в первых сериях? Почему она не говорит по-татарски, почему вообще не звучит татарский язык? К своему стыду я не говорю по-татарски. Но понимаю разговорную речь <...> Дома мои родители говорили по-русски, специфических татарских традиций тоже не было <...> Попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент — это было бы либо неудобно для зрителей (пришлось бы вчитываться в субтитры), либо комично. Поэтому решили, что моя героиня будет говорить на русском языке без акцента, — отметила Чулпан Хаматова.

Актриса призналась, что была удивлена претензиям в её адрес по поводу исторической составляющей фильма.

У меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жёсткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. Боялась, что она будет чересчур лайтовой что ли... И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Не было такой реакции зрителей, когда я снималась в других фильма про сталинизм. Ну хотя бы в «Детях Арбата», — сообщила Чулпан Хаматова.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», по которому сняли одноимённый многосерийный фильм, стал самой популярной электронной книгой у москвичей. Пользователи сервиса продажи электронных и аудиокниг «ЛитРес» в 2019 году чаще всего приобретали для чтения роман Гузель Яхиной.