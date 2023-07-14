Что посмотреть дома: паблики «ВКонтакте» о новинках кино Подборка сообществ для любителей кино и настоящих киноманов

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По данным аналитических агентств, каждый год в мире производится свыше шести тысяч фильмов, многие из которых так и остаются незамеченными широкой аудиторией. Чтобы разобраться в новинках кино и не пропустить фестивальные показы, NEWS.ru составил подборку кинопабликов во «ВКонтакте». Они помогут определиться как с фильмом на вечер, так и с культурной программой на ближайший месяц.

Фестивальные новинки от A-One

A-One — это не просто паблик, а целая команда профессионалов кинобизнеса, которая занимается дистрибуцией независимого кино с сильным коммерческим потенциалом на территории России и стран СНГ. В своем сетевом сообществе они подробно рассказывают о ближайших фестивальных премьерах и собственных кинопоказах, которые распространяются на несколько городов России. В то время когда голливудские мейджоры ушли из России, A-One офлайн показали «Треугольник печали», «Камон Камон», «Мотель „Нигде“», «Середина 90-х» и ретроспективу Паоло Соррентино «Великая красота».

Авторы паблика делятся архивными кадрами со съемочных площадок и подробно разбирают особенности каждого привезенного артхаусного фильма не только на страницах сообщества, но и в собственном подкасте. Основатель A-One Даниил Горошко называет своей главной задачей «просто посоветовать классный фильм», но пользователи получают гораздо больше, чем просто рекомендации.

Артхаус, психология и документалистика от арт-объединения CoolConnections

CoolConnections — это паблик о кино в широком смысле слова. Создатели проекта называют себя арт-объединением, которое показывает, рассказывает и продвигает национальные и тематические кинофестивали, документальные и анимационные проекты, а также дискуссии о ментальном здоровье в кино.

«Мы стараемся, чтобы у зрителей по всей России и СНГ была возможность увидеть много хороших фильмов на большом экране. Наша география — более 275 городов», — говорят о себе организаторы.

На странице сообщества можно найти информацию о текущих показах, паблик-токах и анонсы будущих мероприятий. CoolConnections организует просмотр на оригинальном языке с русскими субтитрами. Помимо фестивальных фильмов со всего мира паблик помогает разобраться в теории кино и делится соответствующей литературой.

Эстетические кадры и киноцитаты из «Давай лучше дома посмотрим»

«Давай лучше дома посмотрим» — это сетевая афиша с фильмами разных лет. Авторы сообщества предлагают пересматривать любимое кино и знакомиться с новинками. Основной контент — это краткие аннотации к фильмам, их оценки и кадры, благодаря которым подписчики определяют, смотреть кино или нет. В сообществе нет трейлеров и полноформатных видео, зато есть киномемы, красивые кадры и цепляющие цитаты, которые, судя по репостам, пользуются большим успехом.

Крупнейшее сетевое сообщество киноманов в «Фильмы 2023 Новинки кино онлайн»

Этот паблик о кино имеет самый обширный видеоархив почти в 3000 фильмов и самое большое число подписчиков — более 6 млн человек. Авторы канала ежедневно публикуют с десяток новинок и хитов прежних лет различных жанров и возрастного ценза. Чтобы лучше ориентироваться в фильмах, авторы канала сопровождают видео коротким описанием и личной оценкой.

Помимо основной стены с тематическими постами, в сообществе открыто более 80 подгрупп с обсуждением фильмов. В них пользователи делятся собственными рекомендациями, помогают друг другу в поиске определенных картин, играют в тематические игры и даже сочиняют собственные сценарии.

Кадры, музыка и фильмы в «Новые фильмы | новинки кино»

Этот паблик понравится пользователям, которые любят целиком погружаться в атмосферу кино. Сообщество предлагает массу тематических подборок разных жанров, картинок, созданных нейросетью, кадров из фильмов, а также отдельными постами вспоминает саундтреки к любимым блокбастерам и боевикам.

Кроме того, в комментариях авторы устраивают опросы и кино-батлы за звание лучшей вселенной или супергероя. А если паблик особенно понравится пользователям, они могут его поддержать донатами. За это организаторы обещают открыть доступ к дополнительной папке с фильмами.

Кинобот с рекомендациями в «Новинки кино ★ Новые фильмы»

Этот паблик публикует известные картины, а также ленты последних лет, которые выпали из поля видимости широкой аудитории. Группа не только рекомендует фильмы, но и помогает их искать. На странице сообщества можно попросить загрузить желаемые картины, и авторы постараются это осуществить. Кроме того, для удобства пользователей работает специальный Telegram-бот, занимающийся поиском сериалов и фильмов по названиям и ключевым словам.

Живое общение о фильмах в «Больше, чем просто кино»

Этот паблик ежедневно публикует несколько киноновинок от подростковых комедий и боевиков с Джейсоном Стетхемом до триллеров с необычными развязками и документальных фильмов про антропологию и подводный мир. Создатели группы специализируется именно на новинках мирового проката 2022 и 2023 года. Однако в сообществе можно встретить и малоизвестные ленты последних десятилетий.

В одном посте паблик собирает афишу, трейлер, полную версию фильма и любопытную деталь о картине. Разумеется, мнение зрителей может не совпадать с выбором авторов канала. Об этом можно написать в комментарии и там же предложить свой вариант фильма на вечер. Таким образом, из сетевого кинотеатра паблик «Больше, чем просто кино» становится площадкой для обмена мнениями, как и заявлено в его названии.

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