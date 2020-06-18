Число номинантов на «Эмми» в категориях драмы и комедии увеличили до восьми

https://static.news.ru/photo/edd2ce42-b177-11ea-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/ТАСС

Американская телевизионная академия внесла изменения в основные категории. На победу в категории на лучшие драматические и комедийные сериалы теперь могут претендовать восемь проектов.

Согласно старым правилам, число номинантов в этих разделах варьировалось от шести до семи, напоминает Variety.

Кроме того, после нововведений число других номинантов будет напрямую зависеть от количества поступивших заявок во всех остальных категорий. Такие меры приняты в ответ на появление новых голосов и платформ.

Глава академии Фрэнк Шерма заявил, что в 2020 году ожидается много участников, несмотря на приостановление кино- и телепроизводства из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, американский баскетболист Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми». Ему вручили награду за вклад в развитие Лос-Анджелеса.