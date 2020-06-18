Число номинантов на «Эмми» в категориях драмы и комедии увеличили до восьми

Американская телевизионная академия внесла изменения в основные категории. На победу в категории на лучшие драматические и комедийные сериалы теперь могут претендовать восемь проектов.
Согласно старым правилам, число номинантов в этих разделах варьировалось от шести до семи,
Кроме того, после нововведений число других номинантов будет напрямую зависеть от количества поступивших заявок во всех остальных категорий. Такие меры приняты в ответ на появление новых голосов и платформ.
Глава академии Фрэнк Шерма заявил, что в 2020 году ожидается много участников, несмотря на приостановление кино- и телепроизводства из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, американский баскетболист Коби Брайант посмертно получил телевизионную премию «Эмми». Ему вручили награду за вклад в развитие Лос-Анджелеса.
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