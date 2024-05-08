Четыре киноляпа из фильма «Летят журавли», которые трудно заметить зрителям

Фото: Global Look Press

Фильм «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. На снимке Антонина Богданова и Татьяна Самойлова

Фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли» считается шедевром мирового кинематографа. Лента стала единственной советской картиной, получившей «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля. Сыгравшая в фильме актриса Татьяна Самойлова прославилась на весь Союз. Однако создатели ленты допустили четыре киноляпа. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто выбрал Самойлову на главную роль в фильме «Летят журавли»

Пьеса Виктора Розова «Вечно живые», по которой был снят фильм «Летят журавли», была опубликована за 13 лет до выхода картины. В 1957 году режиссер Михаил Калатозов предложил ее автору вместе написать киносценарий.

Сюжет пьесы постоянно менялся. В ней появились сцены бомбежки Москвы, гибели родителей Вероники, спасения ребенка на мосту и смерти Бориса. На «Мосфильме» долго не могли вынести решение, стоит ли показывать измену главной героини. Поскольку было невозможно убрать эту сцену из сюжета, ее оставили с пометкой «спорно».

Калатозов сразу решил взять на главную мужскую роль (Борис) Алексея Баталова, а актрису, которая стала бы его партнершей, пришлось искать дольше. После проб утвердили Елену Добронравову, но когда оператор Сергей Урусевский увидел фильм «Мексиканец» с начинающей актрисой Татьяной Самойловой, то сразу предложил ее кандидатуру. Калатозову понравилась артистка, Розову же она показалась слишком молодой для такой роли, к тому же он искал блондинку, а не брюнетку.

Как снимали фильм «Летят журавли»

Во время работы над драмой «Летят журавли» оператор использовал нестандартные приемы. Чтобы снять стремительный пробег героя Баталова по лестнице, Сергей Урусевский построил макет трехэтажного лестничного колодца. В центре он поставил металлический столб, к которому прикрепил операторскую люльку. Баталов бежал, а помощники на тросах поднимали Урусевского вровень с актером.

На съемках прохода разведчиков работники площадки несколько часов носили лежащего на железном листе оператора. Актерам тоже пришлось непросто. Во время работы над картиной у Татьяны Самойловой диагностировали туберкулез, Алексей Баталов попал в больницу из-за неудачного дубля. Когда его герой дрался с солдатом, он должен был одним ударом сбить противника с ног. Партнер по кадру потянул Баталова за собой, и Алексей упал на обрубленный куст. В итоге, исполнителю роли Бориса пришлось делать срочную операцию на лице.

Как фильм «Летят журавли» попал на Каннский кинофестиваль

Лента «Летят журавли» вышла в прокат в 1957 году. Но реакция на фильм была неоднозначной. Никита Хрущев назвал героиню девушкой легкого поведения, а критики восхищались художественной работой оператора.

20-летний Клод Лелуш, будущая легенда французского кино, снимал документальный фильм об СССР и оказался на «Мосфильме» во время съемок пробега Баталова по лестнице. Он был настолько поражен работой советских кинематографистов, что связался с директором Каннского фестиваля. Так лента Калатозова попала в основной конкурс под названием «Когда улетают аисты», потому что фраза «Летят журавли» в переводе на французский имела двойное значение. Картина получила главный приз Канн.

Фото: Global Look Press Российская актриса Татьяна Самойлова на фоне постеров к фильму «Летят журавли». 1958 год. Каннский кинофестиваль. Франция

Какие киноляпы есть в картине «Летят журавли»

Несмотря на неоспоримый статус фильма и революционные идеи его создателей, внимательные зрители заметили несколько киноляпов.

В самом начале фильма ранним утром 22 июня над центром Москвы летит журавлиный клин. Этот киноляп отсылает к названию знаменитой картины. И несмотря на поэтичность задумки, это не могло произойти в реальности. Когда герои Алексея Баталова и Татьяны Самойловой гуляют по набережной Москвы-реки, их окатывают водой из поливальной машины. Специалисты определили ее модель. Это ПМ-10, которую производили с октября 1957 года по декабрь 1964-го. Таким образом, она никак не могла использоваться во время Великой Отечественной войны. Предыдущая модель ПУ-7 выглядела по-другому. В одной из сцен почтальон приносит письмо пожилой женщине. Она говорит ему: «От сына с Первого Украинского». После этого Юрий Левитан по репродуктору сообщает о разгроме немцев под Сталинградом. Вот только битва под Сталинградом была 2 февраля 1943 года, а Украинский фронт образовали 20 октября 1943 года, только спустя восемь месяцев. В самом конце фильма есть эпизод, когда героиня Татьяны Самойловой ищет персонажа Алексея Баталова среди прибывших на вокзал. Зрители видят, как военный подбрасывает в воздух ребенка. На следующем кадре крупно снят малыш, позже оператор вновь показывает общий план. Только в этой сцене появляется уже другой ребенок.

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