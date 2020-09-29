Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на 2021 год

Организаторы премии «Ника» перенесли церемонию вручения наград на весну 2021 года. Решение принято из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.
Представитель дирекции «Ники» Ирина Ильичева заявила, что во время торжественного события планируется отметить лауреатов за 2019-й и 2020 год,
Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит, — сказала Ильичева.
На премию «Ника» в категории «Лучший игровой фильм» попали «Дылда» Кантемира Балагова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, писал NEWS.ru.
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