Церемонию вручения премии «Ника» перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/72ba1456-0247-11eb-b85d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организаторы премии «Ника» перенесли церемонию вручения наград на весну 2021 года. Решение принято из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса.

Представитель дирекции «Ники» Ирина Ильичева заявила, что во время торжественного события планируется отметить лауреатов за 2019-й и 2020 год, передаёт ТАСС.

Есть рекомендации людей [в возрасте] 65 плюс, а у нас много пожилых академиков, нет гарантии, что мы сможем соблюсти абсолютную безопасность. Долго обсуждали, в итоге решили, что рисковать не стоит, — сказала Ильичева.

На премию «Ника» в категории «Лучший игровой фильм» попали «Дылда» Кантемира Балагова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Одесса» Валерия Тодоровского и «Француз» Андрея Смирнова, писал NEWS.ru.