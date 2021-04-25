Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по числу зрителей

https://static.news.ru/photo/f7783b34-a6c8-11eb-aa0e-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Terrill / POOL/ТАСС

Всего 9,8 миллиона человек посмотрели 93-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар», которая транслировалась в воскресенье, 25 апреля, на американском телеканале АВС. Это стало самым низким показателем за всю историю рейтингов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.

Показатели прошедшей трансляции, таким образом, побили антирекорд, установленный в 2020 году, когда церемонию вручения призов американской киноакадемии посмотрели 23,6 миллиона человек. Нынешние показатели ниже прошлогодних на 58%.

При этом, по данным CNN, семь лет назад церемония собрала у экранов свыше 40 миллионов зрителей.

В нынешнем году зрительский антирекорд установила и церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». По данным издания The New York Times, трансляцию телеканала CBS смотрели только 8,8 миллиона человек.