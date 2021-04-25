Церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по числу зрителей

Всего 9,8 миллиона человек посмотрели 93-ю церемонию вручения кинопремии «Оскар», которая транслировалась в воскресенье, 25 апреля, на американском телеканале АВС. Это стало самым низким показателем за всю историю рейтингов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные исследовательской службы Nielsen.
Показатели прошедшей трансляции, таким образом,
При этом, по данным CNN, семь лет назад церемония собрала у экранов свыше 40 миллионов зрителей.
В нынешнем году зрительский антирекорд установила и церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». По данным издания The New York Times, трансляцию телеканала CBS