«Цензурные соображения»: Михалков вспомнил фильм Питта, говоря об «Айте» Михалков вспомнил фильм Брэда Питта, говоря о якутской картине «Айта»

Режиссер Никита Михалков вспомнил американский фильм «Ограбление казино», в съемках которого артист Брэд Питт участвовал как актер и продюсер. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на брифинге, комментируя скандальную якутскую ленту «Айта», у которой отозвали прокатное удостоверение в прошлом году, он отметил, что картину Питта также не допустили к прокату.

Если вы видели американскую картину «Ограбление казино», по-моему, Брэд Питт был продюсером и снимался. Резкое, мощное кино против американской идеологической машины. Она собрала 15 млн долларов, ее никто не видел. Вы видели фильм «Хвост виляет собакой» про американские выборы? Посмотрите, потрясающая по откровению картина, я не представляю себе, чтобы эта картина была сделана у нас из цензурных соображений. Ее нет, просто не существует, — сказал режиссер.

Также Михалков вспомнил собственный фильм «Сибирский цирюльник». Режиссер добавил, что показал его коллеге Кевину Костнеру и попросил его написать соображения о том, что будет понятно и непонятно американскому зрителю. Он отметил, что получил от него две страницы, при этом редакторов Госкино он назвал детьми из-за их замечаний.

Там были такие замечания: «Судя по фильму, понятно, что Джейн — проститутка, лучше, чтобы она была не американка, а англичанка. Сержант не знает, кто такой Моцарт, лучше бы он знал, кто такой Моцарт». И вот на таком уровне были эти замечания, — подчеркнул Михалков.

По его словам, позднее он приехал в Аргентину на фестиваль, где показывали его картину. Там он узнал, что фильм не попал в прокат. Он позвонил французскому продюсеру Мишелю Сейду, который выступал продюсером киноленты, и тот сообщил, что фильм «продали целиком Бразилии на всю Латинскую Америку». По его словам, американцы выкупили и «заплатили упущенную выгоду, чтобы рядом такой картины не было».

Ранее Михалков сообщил, что смотрел якутский фильм «Айта». По словам деятеля культуры, на протяжении всего фильма у зрителей пытаются вызвать отвращение к русскому человеку. 19 сентября 2023 года Роскомнадзор предписал убрать фильм «Айта» из онлайн-кинотеатров. По мнению ведомства, сюжет ленты построен на межнациональном вопросе, что противоречит принципам единства народов России. 27 сентября Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма.