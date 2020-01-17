https://static.news.ru/photo/f09006e8-39dd-11ea-92f8-fa163e074e61_660.jpg Джоди Фостер в роли Клариссы Старлинг в фильме «Молчание ягнят» Фото: Orion Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский телеканал CBS начал производство сериала «Кларисса». Проект является сиквелом триллера Джонатана Демми «Молчание ягнят».

Лента носит имя главной героини — Клариссы Старлинг — агента ФБР. По сюжету она возвращается на службу, чтобы преследовать серийных убийц и маньяков, передаёт портал Deadline. Персонаж является одним из главных и в «Молчании ягнят».

События картины, над которой работают Алекс Куртцман («Стартрек», «Мумия», «Грань», «Иллюзия обмана», «Игра Эндера») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж»), не коснутся того периода жизни агента Старлинг, в котором она встретилась с Ганнибалом Лектером.

Некоторые эпизоды из жизни персонажа, которого в оригинальном фильме 1990 года сыграла Джоди Фостер, зрителю уже известны: доктор Лектер вытягивал из неё детские воспоминания в обмен на помощь в поимке серийного убийцы Буффало Билла. Кто исполнит роль Кларисы Старлинг на этот раз, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ной Хоули, режиссёр новых частей «Звёздного пути», заявил, что его фильмы не станут сиквелом предыдущих картин.